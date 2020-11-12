「威京小沈」沈慶京2016年推動「遷臺歷史記憶庫」搶救計畫，執行單位財團法人沈春池文教基金會2020年11月14日晚間六點半以「眷戀臺灣」為主題，在臺北大安森林公園露天音樂臺舉行一場音樂會，精選經典歌曲，舊調新彈，傳唱跨世代的歷史記憶。

音樂會邀請到三金（金曲、金鐘、金馬）大提琴演奏家范宗沛、流行音樂資深作詞家林煌坤、福音歌手璽恩、金曲客語創作歌手謝宇威、心靈創作歌手張小雯、資深音樂製作人李昀陵、創作雙人組The Lighters 萊特、創作型唱跳歌手PEACE靖，以及歷史悠久的鳳鳴合唱團與成功兒童合唱團等，精心策畫以經典歌謠串起大時代歷史的記憶故事，透過歌聲與影像穿越1949，見證這片土地的更迭，將人們遷徙融合的涓滴記憶，歌頌成光陰裡的鄉愁四韻。

「眷戀臺灣」遷臺歷史記憶庫音樂會主視覺。（圖版提供：財團法人沈春池文教基金會）

為了推動這項公益音樂會，威京小沈連續數週重回兒時老家南機場、再訪輕狂歲月流連的艋舺街頭、又到曾是眷村遺址的大安森林公園，一步一腳印地走踏10公里，沿途發傳單，力邀昔日街坊鄰居與在地居民，共同參加這場難得的影音饗宴；多數民眾不僅驚訝著威京小沈這次接地氣走街活動的體耐力，更相當肯定他對守護遷臺歷史的付出與精神。

歡迎所有好朋友們11月14日前往大安森林公園，看故事聽老歌，活動資訊請上臉書搜尋：「遷臺歷史記憶庫」。

(中時新聞網)