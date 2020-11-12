勃起功能障礙常被視為中老年人的疾病，根據台灣性功能障礙諮詢既訓練委員會的資料，台灣40歲以上男性，每2人就有1人有性功能障礙；但義大利的統計顯示，近5年40歲以下的勃起障礙發生率激增3倍，超過5成屬於中重度勃起障礙。醫師提醒，勃起障礙不僅是面子問題，更有較高機會併發心血管疾病。

許多人都知道，隨著年紀增加，男性勃起障礙的問題也跟著增加，但台灣男性學醫學會理事長、長庚紀念醫院泌尿科主治醫師陳煜表示，長庚醫院調查也發現，年輕患者性功能障礙的就診率這些年來增加了2～3倍，而且中重度居多。

「有醫學生跟診，很訝異病患竟然跟他差不多年紀，都是20幾歲，」雙和醫院泌尿科主任吳佳璋指出，觀察來他門診就醫的性功能障礙患者，20～40歲約佔2成、40～60歲及60歲以上各佔4成，「年輕人的比例確實比想像中的多。」

勃起障礙年輕化 心因性問題治療更棘手

吳佳璋醫師表示，勃起功能障礙的原因分為器質性、心因性和混和性，危險因子包括年齡、糖尿病、高血壓、心血管疾病、抽菸、酗酒、神經病變、睪固酮低下、藥物作用及壓力等。其中，飲食西化、肥胖人口增加、三高、熬夜及遺傳性糖尿病提早發病等，都可能導致勃起障礙功能年輕化。

但為什麼年輕人較高比例是嚴重的勃起障礙？

「性功能障礙各年齡層都有，可是往往年輕族群特別不願意看醫生，寧可尋求偏方，像是鹿茸酒、補藥、來路不明的壯陽藥等，」吳佳璋說，有勃起障礙的年輕人可能很多，而且這樣的問題已經困擾很久，只不過若是心因性的問題，治療起來有時比器質性問題棘手。

中老年病人大部分是器質性的問題，經由檢查後容易對症治療；但年輕人的情緒、壓力、環境問題不一定這麼容易解決。例如有些人白天才有時間和伴侶行房、或環境太嘈雜、擔心被家人看見、甚至不知道如何和女生互動、培養情慾等，這些壓力都會使交感神經旺盛，抑制勃起，光靠吃藥很難改善。

（性能力是健康指標，不只影響性事，工作狀態、生活品質也可能受影響。圖片來源：台灣男性學醫學會提供）

勃起障礙不只影響親密關係 工作效率也大打折扣

2019年一份跨國研究指出，勃起障礙的患者在曠工率（7.12％）、假性出席（抱病上班，22.51％）、及損害整體工作效率（24.83％）都比正常男性（分別為3.19％、10.13％、11.24％）來的高。

勃起功能障礙影響工作效率的情形，在年輕患者身上更明顯。由於年輕人性生活比較活躍，一旦性功能問題導致和伴侶關係不睦，會花更多時間到處求診，如果找不到原因或來自心因性問題，更可能看遍各科醫生。

「臨床上真的看到比較多3、40歲的病人一直請假反覆看醫生，不管是已經找到病因正在治療，還是找不到病因，都必須花時間看病。」吳佳璋說。

（醫師提醒，網路上買到真的壯陽藥機率非常低，建議仍要就醫治療，也有機會及早發現其他疾病。圖片來源：康健雜誌）

避開網路偽藥4大陷阱 及早就醫揪出心血管疾病

統計顯示，每3名勃起障礙患者，就有1人合併有心血管疾病，超過6成的勃起功能障礙患者更會在3年內併發心血管疾病。

陳煜解釋，勃起功能障礙主要是陰莖動脈血管阻塞所致，常被視為心血管疾病的警訊。由於陰莖血管比較細小，當它阻塞50％，就會出現勃起問題，此時反映在直徑比較粗的冠狀動脈，恐怕已有30％阻塞。

更令醫師憂心的是，網路充斥偽壯陽藥，不僅無法藥到病除，更可能延誤治療，錯過及早發現其他共病的機會。陳煜提醒，網路偽藥以假亂真，常見4大陷阱：

1.使用原藥廠的商標

2.標榜有防偽標籤

3.標示不要購買假藥警語

4.同等藥品價格取信民眾

陳煜曾遇過病人吃了網路上買的壯陽藥，2～3個月仍不見效果，化驗後發現成分竟是澱粉；過去也傳出不肖業者在同一批生產線，先是生產偽降血糖藥、降高血壓藥，接著製造偽壯陽藥，先前殘留的成分導致病人吃下假的壯陽藥後，出現血糖或血壓過低。

「網路上買到真的壯陽藥，比中樂透的機率還低，」陳煜說，雖然有些人吃了偽壯陽藥有安慰劑的效果，感覺勃起障礙似乎有改善，實際上只是心理作用。

就醫除了找出真正病因，醫師開立「真藥」，更重要是，若有心血管問題，才能及早發現，否則2、3年後，可能就是心絞痛、心肌梗塞、中風找上門。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)