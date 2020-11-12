宜蘭林姓男子去年喝酒後倒在路邊，警方據報將他送到醫院後經抽血發現酒測值超標，宜蘭地方法院依酒後駕駛動力交通工具罪判刑3月，可易科罰金，他不服提上訴，台灣高等法院認定，監視器只拍到他牽著電動機車但沒有騎乘，逆轉改判無罪確定。

檢方起訴指控，林男在去年7月23日晚間10點多騎乘電動機車上路，在宜蘭縣冬山鄉永安路18巷口處，因不勝酒力，自摔滑倒受傷，經送醫救治後，測得其血液中酒精濃度為278.5mg／dl，林男犯刑法第185條之3第1項第1款公共危險罪。

宜蘭地院將林男判刑3月，可易科罰金9萬元，他不服提上訴，林說當時他在祖厝飲用米酒後是要回住處，手牽電動機車自摔於路上，他當時沒有騎機車，機車保持有過電，是因他在晚上開車頭燈才不會被別人撞。

高院認為，警方到場時雖發現林男電動機車倒地處於通電狀態且頭燈開啟，但案發附近監視器主機因故斷線，無法調閱，該處亦無民宅私設監視器可供調閱，而證人及報案民眾都未親見被告騎乘電動機車，難認林男酒後騎乘電動機車而自摔。

高院指出，依本案事證，尚不足以達到確信被告有公訴意旨所指犯行，仍有合理之懷疑，林的犯罪即屬不能證明，原審法院為林男有罪之判決，尚有未合，林提起上訴否認上開犯罪，為有理由，因此將原判決撤銷改判他無罪，全案定讞。

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(中時 )