家具廠—詩肯(6195)及客思達-KY(2936)受惠於終端消費市場需求增溫，10月合併營收同步走高，其中詩肯10月合併營收達2.05億元，月增12.64%，客思達-KY自結10月合併營收為9.57億元，月增2.24%；由於進入第4季傳統消費旺季，詩肯預估，11月營收可望維持高檔，客思達-KY亦預期，公司營運可望受惠終端客戶備貨。

新冠肺炎疫情帶動美國地區居家修繕需求，根據Home Improvement Research Institute(HIRI)預估，2020年美國家居裝修支出將達4399億美元，較去年成長8.7%，2021年至2024年家居裝修支出每年平均成長3.7%，而台灣因疫情控制良好，家具通路終端銷售平穩，加上進入第4季傳統消費旺季，讓詩肯及客思達—KY營收增溫，10月合併營收同步成長。

詩肯自結10月合併營收為2.05億元，月增12.64%，年增21.83%，累計1到10月合併營收16.62億元，年增16.05%，再創歷年同期新高。

詩肯表示，台灣房地產市場交易持續熱絡，加上進入第4季的傳統消費旺季，以及新加坡NOVA營運穩定成長，在海內外同步支撐下，10月營收繳出漂亮成績單。

客思達-KY自結10月合併營收9.57億元，月增2.24%，較去年同月成長4.61%，累計1至10月合併營收為86.46億元，較去年同期減少11.65%，但若以功能性貨幣表示，2020年10月營收較去年同期成長11.92%，累計前10月營收較去年同期減少7.63%。

客思達-KY表示，受惠美國中小型實體家具零售商、以及Amazon、Wayfair知名電商平台等主要客戶，整體備貨力道隨著終端居家裝修熱潮而同步升溫，帶動10月整體出貨表現較上月增加。

展望第4季，詩肯表示，由於進入第4季的傳統消費旺季，新加坡NOVA營運穩定成長，進入11月，在優惠促銷等行銷活動持續下，預估還將維持高水準營收表現，第4季成長動能不虞缺乏。

截至10月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有77、52、7店，共136店，雖較9月減少2店，但今年7月首次與大型量販通路攜手合作，進駐桃園家樂福八德店展店後，就持續規劃量販門市布局，目前已進入最後階段，年底前就將陸續開幕，為明年營收提供動能。

客思達-KY表示，觀察目前美國疫後「家具採購熱潮」(Furnishings boom)盛行，加速去化終端家具零售通路庫存並創造良好銷售挹注，在整體庫存水位趨於健康，有助於進一步帶動家具採購拉貨需求，且步入美國傳統銷售旺季，全美居家裝修需求持續熱絡，目前市場家具採購商面臨因生產排程、貨物運送等影響採購家具產品到貨時間延後，憑藉客思達-KY於美國設有八個營業據點及九處倉庫，加上良好採購供應鏈管理，備有充足之存貨供應主要通路客戶銷售，有機會在終端銷售通路業者加大備貨力道下為最先受惠者之一。

(時報資訊)