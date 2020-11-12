《基金》統一恒生科技指數 金管會准發ETN 09:252020/11/12 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准統一證申報發行「統一恒生科技指數指數投資證券」，追蹤連結標的指數為「恒生科技指數」，共發行5000萬單位，每單位發行價格10元，發行總額5億元。 證期局指出，「統一恒生科技指數指數投資證券」發行後將於櫃買中心掛牌，投資人於買賣該等指數投資證券（ETN）前應詳閱公開說明書，以充分瞭解該指數投資證券特性、投資人應負擔成本費用及相關投資風險等各項資訊。 (時報資訊) #統一證 #統一恒生科技指數 #指數投資證券 #ETN #金管會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗報佳音 生技基金水漲船高 04:092020/11/12 投資理財 《類股》財報飄香 食品股味蕾迸出 11:582020/11/12 財經 中職》統一獅14日感恩見面會 饒舌歌手大支將獻唱 14:362020/11/12 體育 陸涉台學者李振廣：「十四五」規劃傳遞3個重要涉台訊號 14:222020/11/12 兩岸 《晨間解盤》逢高降電子轉金融、內需等(日盛投顧提供) 09:582020/11/12 財經 全美汽車排廢標準 可望統一 04:092020/11/12 全球財經 《國際金融》疫苗振奮信心 歐股連3漲 09:252020/11/12 財經 《晨間解盤》可用兵多 震盪趨堅(倫元投顧提供) 07:432020/11/12 財經 指數上看13,500點首選上緯投控等12檔 04:092020/11/12 證券．權證 陸雙11出手嚴打 電商股價跳水 04:102020/11/12 焦點新聞 財經熱門新聞 衝過13000 台股爆喪屍潮！散戶血腥飛撲最恐怖下場 - 要聞 拜登比川普更凶狠 制裁華為還有殺手鐧？ - 財經 蘋果自研M1處理器系列Mac為何不降價？德銀竟歸責台積電 - 財經 等英特爾10奈米到天荒地老 蘋果自研CPU找台積電爆內幕 - 財經 北京最後通牒 驅逐不塑之客 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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