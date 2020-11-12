輝瑞疫苗的九成有效試驗進度，以及另一款Eli Lilly新冠抗體藥物也獲美監管單位批准，加上歐洲央行主席拉格德(Lagarde)的重申表態刺激，鼓舞市場信心，推升歐股出現第三個交易日的收漲。

周三泛歐Stoxx 600指數漲4.14點或+1.08%，為388.56點。投資人湧向公用事業股以及今年以來表現較差的旅遊休閒股。今年一直追蹤美科技股而上漲的技術股，收復早盤失土收漲2%。

受惠於各國政府推出的刺激措施，泛歐600指數已經從今年三月低點反彈近45%，但是指數仍較年初水準低了6.5%；相較之下，美國標普500受惠於輝瑞疫苗，至今較年初水準高了10%。

歐洲央行主席拉格德表示，下個月將推出更多緊急的債券購買刺激，以及對銀行較低的貸款。拉格德傳遞出清楚訊息，不會因為疫苗正面消息而停止先前暗示的12月擴大措施。

泛歐600成分股至今已有68%企業發布第三季財報，至今多數和主要企業皆有優於預期的表現。

德國DAX指數收漲0.40%。該國最大能源集團E.ON集團收漲1%。該集團維持2020年全年財測，並表示需求復甦快於此前預期。

馬牌輪胎以及車用零件供應商Continental跌0.8%。該公司警告第四季將出現進一步的重整費用。

荷蘭銀行ABN Amro跌5.6%。儘管報出優於預期的第三季獲利表現，但表示維持謹慎。

芬蘭的北歐銀行(Nordea Bank)跌5%。芬蘭保險商Sampo表示，已經賣出該銀行4%股份。

法國CAC和英國FTSE指數分別收漲0.5%和1.4%。

(時報資訊)