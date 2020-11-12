推動高能效創新的安森美半導體（ON Semiconductor），推出先進而靈活的電機開發套件，以加速開發更高能效的電機控制方案，適用於從低於1kW到超過10kW的應用。

電機佔工業化國家產生和消耗的全部電力的一半以上。這些電機大多數是交流（AC）感應電機，平均能效僅44％。為了提高能效，電機驅動設計人員必須瞭解這些和其他類型的電機在所有負載條件下如何工作，並針對可變條件進行智慧補償。電機開發套件解決了提高能源利用率的迫切需求。

電機開發套件（Motor Development Kit；MDK）由越來越多的電源板之一組成，連接到一個通用控制器板（UCB）。這些電源板採用安森美半導體各種不同的電機驅動變頻方案，從高壓整合模組到低壓分立MOSFET。UCB是個通用控制平台，可與任何電源板連接，使工程師能夠評估可替代各種類型的電機以及各種功率水準下的電機控制技術。

智慧電機控制需要靈活且可程式的方法。UCB基於賽靈思（Xilinx）公司的Zynq-7000系統單晶片（SoC）系列。該功能強大的裝置整合兩個Arm Cortex-A9處理器核心和一個場域可程式化邏輯閘陣列（FPGA）架構，從而提供軟硬體配置的最佳組合。該電路板還提供一個10通道差類比數位轉換器（ADC）、12條脈寬調變（PWM）通道和許多可配置的數位周邊設備。 通訊端口包括USB、JTAG和UART，以及千兆以太網PHY。

高效的電機控制是安森美半導體的業務焦點之一。公司應用其豐富的經驗和廣泛的分立裝置、智慧功率模組（IPM）和 壓鑄模功率整合模組（TM PIM）陣容來提高能效。MDK匯集了其專知和技術，幫助工程師快速開發更高能效的方案，用於使用電機的任何應用。

安森美半導體的MDK為評估可變速電機變頻器方案提供「開箱即用」的體驗。為實現此，模組化生態系統包括UCB和數個電源評估板，採用安森美半導體同類最佳的功率元件開發。軟體開發支持來自Xilinx以Vivado設計套件的形式進行高層次綜合。USB也可通過Xilinx的開源項目PYNQ使用Python進行程式設計。

安森美半導體公司策略及行銷高級經理Ali Husain表示，安森美半導體已提供廣泛的電源方案陣容，針對可變電機控制進行了最佳化。電機開發套件將這些技術整合到一個單一的生態系統中，可以真正幫助設計團隊加速開發更高能效的電機控制方案的進度。

賽靈思工業、視覺、醫療及科學總監Chetan Khona表示，最佳化化電機的能效對地球上工廠和工業設備的碳足跡有巨大影響。安森美半導體的技術結合賽靈思Zynq SoC的高性能電機控制，大幅降低營運成本，為用戶的客製化提供最強的適應性，並對環境做出積極貢獻。安森美半導體的新電機開發套件使這一切變得觸手可及，並促進了從原型到生產的遷移。

MDK當前支持兩個電機電源板。SECO-1KW-MCTRL-GEVB適用於驅動最高1kW的電動機，SECO-MDK-4KW-65SMP31-GEVB適用於驅動最高4kW的電動機。這兩款電源板均使用安森美半導體的IPM技術，將於2020年第4季度上市。另外一款基於安森美半導體TMPIM技術的電源板還將在2021年第1季度推出，用於驅動高達10 kW的電機。預計MDK生態系統將期望進一步增添更多的電源板和擴展設計支援。

(工商 )