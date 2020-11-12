看來「石佛」鄧肯還是不太喜歡擔任場邊教練團成員的高調工作！根據《紐約時報》資深記者史坦12日報導，鄧肯已經宣布退出馬刺教練團，重新當回他剛退休時的馬刺顧問角色，畢竟個性內斂低調的他，還是不想頻頻出現在鏡頭前面曝光。

身為1997年選秀狀元的鄧肯，生涯19個球季都在馬刺度過，他除了幫助馬刺拿過5次總冠軍，更拿到3次總冠軍賽MVP、2次年度MVP，15次入選全明星賽，生涯平均拿下19.0分、10.8籃板、3.0助攻與2.2火鍋，2016年7月宣告退役。

自從鄧肯退休之後，經常前往馬刺訓練場館幫忙訓練，上季更難得點頭答應加入馬刺教練團當起助教，輔佐自己恩師帕波維奇，更在今年3月3日客場面對黃蜂比賽暫代兵符，且拿下教練生涯首勝，但這場勝利紀錄仍算在帕波維奇身上。

鄧肯今年7月並未隨著馬刺前往奧蘭多隔離園區進行復賽，而是留在聖安東尼市幫助艾卓吉從肩膀傷勢當中恢復，如今突然宣布退出馬刺教練團，無非只想繼續扮演球隊顧問，默默躲在幕後幫忙馬刺重新建立王朝，問題是不知道要花多久時間？

(中時 )