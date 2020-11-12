美國總統大選由民主黨候選人拜登宣布勝選，現任總統川普則不承認敗選並將展開法律大戰。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨日（11）宣布，美方將在20日與台灣召開「經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue），引發川普對台動作聯想。曾任行政院中部聯合服務中心副執行長的國政基金會財政顧問施威全直言，很多美國人根本不知道台灣在哪，川普有很多地方可以發揮，「台灣牌」非但不可能成為川普力挽狂瀾的絕招，更可說是根本沒什麼效力。

施威全接受香港媒體《中評社》專訪表示，外界所謂「台灣牌」成川普力挽狂瀾的絕招一說，根本是無稽之談，因為川普並不需要透過台灣來告訴美國人「我仍然是總統」，事實上很多美國人根本不知道台灣在哪？川普有很多地方可以發揮，沒必要在台灣上著墨，「台灣牌」的影響效力有限。

至於川普對外挑起戰端延續政權的可能性，施威全認為這個可能性確實有，但機率「近乎零」。因為美國社會以成敗論英雄，川普與團隊會務實評估美國民眾的反應，必要時就會放手；否則，不僅會把自己搞得很難堪，還會把共和黨形象一起拖下水。

施威全指出，「經濟繁榮夥伴對話」其實並沒有什麼實質意義，對話議題包括醫療安全、科技與技術、5G乾淨網絡等，關鍵的TIFA、FTA、BTA卻都沒談；美國海軍陸戰隊來台協訓也僅例行公事，只是川普政府有刻意放大的跡象，不必做過多解讀與揣測，更毋須將其聯想到川普在台海的軍事行動。此外，美國種種「惠台」舉動，也或許是想要還總統蔡英文一個「人情」與「面子」，畢竟蔡政府那麼賣力助選，連含萊克多巴胺美豬都開放進口了。

(中時新聞網)