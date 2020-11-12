昨天是1111「光棍節」，卻是國民黨革實院長羅智強結婚20週年紀念日，他在臉書連發兩文，第一則描述和太太相識的有趣又帶點心酸、甜蜜的過程，還要大家猜他送的結婚20週年禮物是什麼？第二則揭曉他送的禮物，結果卻被太太打槍「騙了20年，有完沒完啊！」又令人莞爾。兩則發文引來近8萬人按讚，包括名嘴黃暐瀚、鄭照新、朱立倫核心幕僚江俊霆等「疼老婆」派的媒體、政治人物，都被意外釣出來。

羅智強說，他和老婆相識於22年前他參選高雄市議員的那一年，當時他無黨無派、無人無看板無文宣，一無所有的他，就是每天站在馬路邊演講。

羅智強PO出他和太太兩人披競選綵帶站在路邊的照片，表示這張照片是他第二次見到她。當時他什麼都沒有，只有臉皮厚，第一次見到她就問道：「我在路邊演講，妳是小提琴老師，可以免費來路邊幫我拉小提琴嗎？」她不知是同情，還是不知如何拒絕，竟然答應了，於是，就真的來路邊幫忙拉小提琴。

羅智強說，那是他第一次參選，以3000票落選，得了「羅三千」的綽號，雖然輸了選舉，卻贏了老婆。他謝謝老婆這20年來的支持，陪他走過起起落落、冷冷暖暖。

羅在第一則發文的文末說，結婚20年，他送了老婆一個禮物，大家猜猜是什麼？

羅智強隨後第二次發文，宣布結婚20周年，他寫了一首詩《小提琴之歌》，給老婆當20周年禮物。

《小提琴之歌》

我的空白

在指捺間填滿

撫觸妳單薄的肩胛

似是溫柔地初吻

低語在

斯磨的耳鬢

於是妳幽幽地低吟

知道了我的喜悅與憂傷

依傍靜靜

妳停在我溫熱的面容

頰上的疤痕淡著

是我對妳不住地眷戀

別介意啊！

偶不經意的淚會浸濕妳華褐的禮服

那是我凝固了的眼神

飛不向遠方

只能滲透

妳的心房

唱呀唱呀

妳可以帶著我說不出的感動漫舞

那是無須詞綴的語言

我會用曳曳的長弓輕和

一起謳詠

羊腸上凌揚的音符

就像沙案上戀著潮聲的海螺

信步的拾起

歲月裡每一個屬於記憶的

聲音

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他問老婆感不感動？老婆瞪了他一眼說：「20年前你寫這首詩騙我，騙了20年，有完沒完啊！」

這兩則發文，引來7.8萬人按讚，包括黃暐瀚、鄭照新、江俊霆等人，還有網友回應說「就這樣打發啦，太座也太好騙了吧！哈哈哈！」

羅智強在臉書PO照曬恩愛。（摘自羅智強臉書）

(中時 )