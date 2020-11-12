日本人氣動漫《鬼滅之刃》爆紅，電影版上映不到一個月，就擠進日本影史排名第5，票房更是持續不斷往上衝。而臉書粉專「台灣迷因」分享一張圖表示，其實台灣也有鬼殺隊，並點出兩者之間的驚人相似之處，引發網友熱議，笑一個嗆到，終於知道鬼滅為何這麼紅了。

日本動漫《鬼滅之刃》爆紅後，隨後推出電影版票房要狂飆，上映才1個月左右，竟然就成為日本票房排行第五，製作梗圖的粉專也分想一張對比圖，其實台灣也有鬼殺隊，吸引近2萬網狂讚。（圖／翻攝自台灣迷因 taiwan meme）

臉書專頁「台灣迷因」也分享一張對比圖，將最近爆紅的動漫《鬼滅之刃》的核心角色「鬼殺隊」與台灣本土的「八家將」比較，關於兩者的職責、形象的描述實在太貼切，吸引將近2萬名網有狂讚，甚至有高達2500多次的轉發。

只見圖中寫到，鬼殺隊與八家將的職責都是滅鬼保護人類，且都是由青少年組成，重點是背後都有個從不出面的老大、有些大哥在年輕時就死掉，而兩個組織的成員都是要隨CALL隨到，最後還爆笑指出，武器都是很常的刀，不過動漫中是武士刀，八家將則是西瓜刀。而粉專也留言處補充，比較強的人的臉上有斑紋或花紋。

超強梗圖引發網友熱議，「台灣的是真人搏命演出」、「終於知道為啥《鬼滅》會紅了」、「 陣頭跳的其實是火之神神樂吧」、「他們的關係就像漫威跟DC」、「幾乎沒有看過相似度這麼高的比較表」、「跳八家將更像鬼滅主角爸爸跳的神樂，都是祭神的舞蹈」、「笑一個嗆到」、「台灣的鬼殺隊」。

而這則迷因圖也讓部分網友質疑，是否將台灣傳統文化套上偏頗的定義，因為很多家將團確實如圖中所言，但並不是所有都是這樣，許多地方政府也都開始推廣台灣在地文化，家將團並沒有不被政府承認。也有人說，台灣這個文化如果有好的故事和行銷，未必不能造成像鬼滅一樣的風潮，想當年的《陣頭》也有3億台幣的票房。

(中時新聞網)