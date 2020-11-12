立委蔣萬安昨天高呼，如果明年1月1日衛福部仍未派員赴美進行實地查廠，就應該暫緩萊豬進口，否則就是帶頭違法，衛福部長陳時中今天重申，若屆時美國肉廠仍無法達到國內的衛生安全標準，「當然不會讓他進口」，但對美豬明年1月1日來台是否可能跳票？陳時中卻又避答，改口說：「一切都在協調中。」

距離美豬開放進口僅剩1個半月，但衛福部至今卻尚未派員赴美查廠，稽核當地衛生條件是否有達國內標準，蔣萬安昨天表示，依照衛福部所送交的行政命令第6點，衛福部應與農委會防檢局組團派員前往美國進行實地稽核，且不應用視訊查廠的方式取代。

陳時中今天強調，目前都還在跟美方溝通中，接下來還要看溝通狀況如何在來做計劃，不過他也未把話說死，強調如果屆時仍無法達國內的衛生安全標準，「當然不會讓他進口」，但被問到這是否意味美豬明年1月進不來時？卻又避重就輕指出目前都在協調中。

高雄市議會在國民黨團的主導下，已訂出萊劑零檢出的自治條例，陳時中對此也表示，針對豬肉訂出萊劑零檢出以現行法規來看是沒問題，「我不予置評」，但若是包含牛肉的話，就與中央法規有牴觸，「我想這就不太好了。」

國民黨日前在臉書張貼一段美豬因食用萊劑後導致身體不適的影片，遭農委會下令法辦，不過陳時中今天卻證實，「豬隻吃下萊劑後確實有可能會發生副作用」，但因為豬飼料劑量與人食用的劑量差了數千倍，人體若依照目前所訂定的ADI0.01ppm則是沒問題，外界不用太過擔心。

(中時 )