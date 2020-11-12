全球專業記憶體與儲存解決方案的領導品牌SMART Modular（世邁科技）宣佈推出業界最小且最容易上手的Gen-Z Micro Development Kit（μDK）解決方案，支援Gen-Z頻內管理與結構管理軟體測試與開發。

Gen-Z是一種高速結構通訊協定，利用既有的802.3或PCIe實體層架構存取在不同機櫃或伺服器上分散的記憶體池。SMART Modular世邁科技Gen-Z μDK是一個獨立式硬體平台，可讓早期採用Gen-Z協定的使用者，在設計上不受限於由軟體定義或硬體輔助的加速架構限制，以開發更多符合Gen-Z協定的記憶體運算應用功能。

SMART Modular世邁科技全球工程部副總裁Mike Rubino表示，Gen-Z互連標準將為機架式及大型運算系統提升效能、增加效率與降低成本，並提供運算和儲存模組的異質及組合式運算。此次新推出的Gen-Z μDK支援Linux系統和結構管理軟體開發，以及記憶體運算中載入及回存Gen-Z軟體的應用，將有助於加速Gen-Z結構運算系統的佈署與執行。

SMART Modular世邁科技目前提供限量專用Gen-Z μDK，包含針對Gen-Z主機與裝置的軟硬體元件，開箱後即可在現成的Gen-Z結構上執行端對端記憶體資料載入回存。

(工商 )