全新街舞男團「B.T.O.D.」由Energy團長「牛奶」與寬寬整合行銷總經理陳功儒共同打造，將正式進軍歌壇，5位團員張龍、淋雨、淇揚、Kenny、子賢，平均年齡僅21歲，是華語歌壇期待已久的超強唱跳男子團體，更是今年第16屆捷運盃街舞大賽首度成軍的MVP團隊。他們將以首支數位單曲〈笑個屁啊〉初闖歌壇，企圖打破以往新人發片模式，11日舉辦活動，他們與去年獲得金鐘獎最佳動畫節目的「小兒子」主角阿甯咕合拍MV獻處男秀。

B.T.O.D團員分別有不同的比賽及選秀節目背景，唱跳實力十分堅強，其中隊長「淋雨」是大家眼中的學霸，不僅是台大森林系高材生，也憑著在《這！就是街舞》易烊千璽十強戰隊中的亮眼表現打開知名度，更是這次捷運盃街舞大賽冠軍隊「HIZAM」的隊長。饒舌擔當Kenny則曾出戰2018阿根廷青年奧運霹靂舞項目，亦是唯一跳進世界前八強的中華台北代表選手。

他們第一次拍攝MV，默契十足的五人面對鏡頭絲毫不怯場，在拍攝MV現場甚至還玩性大開，頻頻跟主角阿甯咕即興Battle尬舞。身為老闆兼恩師的葉乃文（牛奶）為了愛團更在旁全程盯場，不時親力親為下海指導，仔細檢視五位團員的肢體動作。

(中時 )