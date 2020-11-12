一名陳姓男子將房子出租給一名正妹女學生，但今年3月間房間網路與電燈故障，女學生向陳男反映希望修繕，未料陳男前往房間修理時，竟色慾薰心一路從頭摸到私密處，女學生氣得要他離開，並前往警局報案，經新竹地檢署起訴後，陳男才迅速道歉並賠償女大生萬元後，女方才諒解撤告。

根據簡易判決記載，陳男於民國109 年3 月初，接到女大學生反映，房間的網路線與電燈泡壞了，希望他能夠協助處理，陳男答應後，就親自前往租屋處進行修繕。

但陳男一反常態，選擇在晚間9 時50分才到女大生租屋處，進行換裝燈泡時，陳男開始做出不尋常舉動，不斷觸摸女大生手臂、肩膀、頭頂等，甚至身體隱私處也不放過，女大生當場感覺不舒服並閃躲，同時要求陳男離開、不要再碰觸其身體，陳男這時才收手，並向A女大生道歉，還要求不要告訴同學及警衛後匆匆離去。

但女大生氣憤難耐，立即向警方報案，陳男事後遭到性騷罪嫌起訴，但這時陳男立刻向女大生再度道歉並賠償和解金，女大生才原諒對方並撤告。

(中時新聞網)