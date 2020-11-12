25歲辣模翁子涵擁有不科學的姣好身材，過去曾因牽扯連千毅，深陷一連串風波，包括賣淫、整容、假學歷等，沉寂了長達半年，她也趁機充實自己，近日才又重新浮出水面，不僅積極更新社群平台，更向粉絲大秀性感身材，時常發布穿著清涼的惹火影片，讓粉絲大飽眼福。

子涵在休息的半年裡也沒閒著，不但去學畫畫、高爾夫陶冶性情，更開始練鋼管舞，時常在IG發文分享成果，尺度也一次比一次大，性感的模樣讓粉絲們看得兩眼發直，近日她又曬出鋼管舞影片，只見她身穿黑色小可愛及豹紋高衩，踩著同款豹紋高跟鞋，看起來相當撩人。

在 Instagram 查看這則貼文 Zihan Weng 子涵（@babe.weng）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 21 日 上午 3:55 張貼

影片中能看到，子涵對著鏡頭擺動白皙大長腿，撫媚的甩動長髮，下秒她緊勾住鋼管收起腿，騰在半空中優雅旋轉，相當令人佩服，然而粉絲們卻忍不住歪樓，注意到她要開腿勾住鋼管的瞬間，跨下全被赤裸裸看光，連該邊都一覽無遺，一時讓人不知道該看哪好。

在 Instagram 查看這則貼文 Zihan Weng 子涵（@babe.weng）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 11 日 上午 2:02 張貼

惹火的鋼管舞影片，讓男粉絲們紛紛害羞直呼，「認真努力的女人最動人」、「妳的全身哪裡都完美」、「好長的腿」、「超辣超美，女神啊啊啊啊」、「真羨慕這根柱子」、「哇每次看都是那麼性感漂亮」，有網友注意到後方的老師，火辣程度也不遑多讓，「老師的褲子厲害」，意外引起討論。

(中時新聞網)