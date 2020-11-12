美國疫苖開發公司莫德納（Moderna）宣布已經取得足夠數據，就其新冠肺炎候選疫苖後期試驗進行首次的期中分析（interim analysis），可望於本月晚些時候公布該後期試驗的早期數據，並於12月初向美國申請緊急使用授權。

後期試驗的期中分析有助於判定該疫苖的有效防護力。受此消息激勵，莫德納周一收盤飆漲8.40%，為82.44美元，盤後續揚4.06%，報85.79美元。

莫德納表示，正在準備將這些資訊提交給該試驗的獨立數據安全監管委員會，該委員會將檢閱試驗結果，並作出建議。

該公司發布新聞表示，因為全美感染率激增，公司發現在疫苖受試者中，新冠狀病毒的病例數大幅增加，因此該候選疫苗試驗已經取得足夠的新冠病例以供檢視。由於確診數急升，疫苖分析將涵蓋超過53個感染病例，這被視為是展開第一次分析的指標性觸發點。

莫德納表示，這項試驗仍處於盲測狀態，不管是公司或是研究人員都不知道受試者接種的是疫苗或是安慰劑。在監管委員會檢閱了早期結果後，如果絕大多數的新冠狀病毒感染者是接種了安慰劑，就能判定這是成功的疫苗。

周三稍早美國國家過敏與傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）表示，莫德納可能在「幾天」到「略逾一周」間取得研究數據。且由於莫德納與輝瑞的實驗性疫苗「幾乎相同」，因此也可能擁有高度的有效力，「或許不是95%，但可能是90%、96%，或89%，約莫會在那個程度」。莫德納使用與輝瑞類似的信使核糖核酸技術（messenger RNA），該公司表示，於11月取得早期數據的時間表進行順利。

(時報資訊)