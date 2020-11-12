華碩(2357)法說會後，外資出具報告多給予「正向」評價，亞系外資給予285元目標價。華碩法說會上，經理人定調遠距工作模式的混合式辦公（hybrid work）將成為新冠疫情後的新常態，此有助於進一步擴大NB/PC的普及率。亞系外資預估今年華碩全年的EPS可達31.6元。

華碩3Q受惠遠距商機、宅經濟發酵，加上業外挹注下，單季賺逾百億元，稅後純益達105.08億元，季增97.7%、年增86.54%，每股純益14.1元，創下歷史新高紀錄，累計前3季每股賺22.5元，賺贏去年全年。

展望第四季，受到零組件依然缺貨的影響，NB可能有約1成的季減，供應吃緊的零組件包括面板、GPU、PMIC和驅動IC等。

亞系外資正面看待明年的教育市場需求，預估華碩明年在Chromebook的出貨將呈正成長，營收占比由今年的6%拉高到1成。華碩共同執行長胡書賓並指出，華碩雖較晚進入Chromebook市場，但在與Google合作、自去年起擴大新機款開案後，今年在疫情下的教育需求帶動上衝，明年看好歐美、亞太地區政府仍編有相關預算，加上ASP較高的企業型機款也逐步導入商用市場，華碩訂下2021要翻倍年增的成長目標。

至於電競NB部分，華碩今年已有優於業界平均4成多的增長，整體電競產品線營收貢獻度更已達到近40％，預期明年還要再增長20～30％、續優於業界。

(時報資訊)