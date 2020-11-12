佳世達（2352）今天將舉行法人說明會，進一步說明第3季營運成果與未來展望，佳世達旗下面板廠友達（2409）已經順利於第3季轉虧為盈，對佳世達業外收益將轉正貢獻，而佳世達第3季單季營收突破500億元來到516.91億元，較上季有近2成成長，獲利表現看俏，據最新公告財報數字，佳世達前3季EPS達1.64元。今早佳世達股價大漲逾半根停板，最高價為21.1元。

佳世達10月合併營收181億元，略低於9月，但與去年同期相比仍成長11%，續創同期新高，累計前10月合併營收已達1526億元，年成長也有9%。佳世達指出，10月營收持續成長主要是超前部署高附加價值新事業例如網路通訊與醫療事業等，在疫情的不確定中，聯合艦隊聯防效益發酵使佳世達整體營收持續較去年成長。

佳世達109年前3季歸屬母公司累計淨利32億2729萬元，EPS 1.64元，高於去年同期的1.5元；第三季單季的EPS就達1.04元，更優於去年同期的0.51元。

(時報資訊)