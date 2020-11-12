即使美主流媒體普遍預測民主黨候選人拜登贏得本屆總統大選，但國務卿蓬佩奧10日仍稱「政權會平順移交第二任川普政府」，引起外界關注。不過，蓬佩奧11日接受《福斯新聞》訪問時，改口稱「不論是川普政府或拜登政府，美國都會順利地政權轉移」。

先前稱會有第二任川普政府的蓬佩奧，11日接受《福斯新聞》訪問時改口稱「不論是川普政府或拜登政府，美國都會順利地政權轉移」。

據美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，在川普準備打起一連串法律訴訟之際，蓬佩奧（Mike Pompeo）也拒絕承認拜登當選，表示雖然承認敗選是慣例，但法律並未要求，並稱「會平順過渡給第二任川普政府」，「我們會計完所有的選票，當這過程完成時，會選出選舉人，這是有流程的，憲法很明確地規定了」。川普也對蓬佩奧的說法表示，「這就是西點軍校第一名」。

不過，蓬佩奧接受《福斯新聞》專訪時，改口稱「不論誰當選，美國都會有一個平順的政權轉移」。蓬佩奧表示，他要提醒每一位觀眾，目前仍在計票中，「我們必須確認選舉法律程序必須全數完成，美國在這一點必能做好」；至明年1月20日，白宮將會有一名領袖，繼續執行美國外交政策，這也是川普總統與整個行政團隊確保要完成的。

蓬佩奧表示，美國會順利政權轉移，當所有的票計算完之後，將會看到最後由選民決定出來的領導人是誰，憲法早已制定好如何投票與相關細節過程，需要遵照法律，而我也有信心美國會順利地政權轉移，「不論誰在明年1月就職時，將會備好健全的執政工具」，政府能力不會因政權轉移而暫停。

至於外國領袖是否此時適合恭賀拜登，蓬佩奧認為如果他們只是表示「嗨」，那不會太難理解；但毫無疑問地同一時間內，美國只有一位總統，一位國務卿，以及單一國家安全團隊。

(中時新聞網)