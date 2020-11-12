范世平臉書。（摘自范世平臉書）

美國憲法明確規定，現任總統任期將在「1月20日中午」結束。川普曾一再表示，無論選舉機構怎麼說，他都決心繼續掌權。中華亞太菁英交流協會理事長范世平擔憂，川普為保總統寶座已主動出擊，屆時法律戰、中國牌、群眾路線三管齊下，台灣恐難置身事外。

范世平在臉書開頭便直言，美國若與中國武力衝突，川普是否發布緊急狀態而拒絕離開白宮？反正川普認為民主黨選舉舞弊，因此自己也可以使大絕？

范世平觀察，美國國防部長艾斯培10月否認會用無人機襲擊中國的南海島礁，是否川普最近要他對中國出手而他拒絕？所以被換掉？換一個聽話的米勒？否則為何10月26日艾斯培還與彭培奧訪問印度？

范世平指出，彭培奧在神隱一週後忽然現身，除了說川普會連任外，還指台美要進行經濟對話，台灣經濟部次長陳正祺要前往華府，急什麼？何況美國疫情這麼嚴重，再創新高。全世界這麼多國家彭培奧為何獨挑台灣？當然是為了刺激中國，難怪國台辦氣噗噗的說反對台美官方交流，證明台美已經是官方互動。

范世平亦指出，就在此時，《環球時報》總編輯胡錫進也示警，要中國此時不要招惹川普，怕什麼？川普現在是主動出擊，陳正祺是否會與彭培奧見面？甚至是川普？或美方宣布賣武漢肺炎疫苗給台灣？

范世平直言，現在中國想閃，川普卻是步步進逼，彭培奧訪台的可能性大增，這讓習近平必須有反應，否則內部會說習軟弱，但這正是川普要的，有對中國出手的理由。未來兩個月川普為了總統寶座已經主動出擊，法律戰、中國牌、群眾路線三管齊下，台灣恐難置身事外。

(中時新聞網)