國民黨主席預計明年7、8月改選，除了現任主席江啟臣尋求連任之外，前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜及智庫副董事長連勝文等人是否參選，引起廣泛關注，目前除了前台北縣長周錫瑋表達「正準備參選」下屆黨主席，前主計長韋伯韜今天突然搶先一步，正式宣布參選下屆黨主席。

韋伯韜宣傳圖卡，強調是「鋼鐵黨人」，上面寫著他入黨54年，有24 年公職經驗、43年教職經驗，並曾歷經嚴家淦、蔣經國、李登輝、馬英九等四任總統。

韋伯韜原名韋端，擁有國立清華大學數學系、美國南卡羅萊納大學（USC）數學系碩士及統計學博士學位，曾在哈佛大學從事博士後研究，曾任行政院主計長、台灣菸酒公司董事，現為孫文學校財經學院院長。

前主計長、現為孫文學校財經學院院長韋伯韜宣布參選國民黨主席。圖為1999年韋伯韜（原名韋端）任職主計長。（資料照／韓同慶攝）

韋伯韜參選聲明。（韋伯韜提供）

韋伯韜「化小愛為大愛一切都為台灣好」參選聲明全文如下：

我本深居新店，養兒育女，教書營生，不求聞達。不料世局變遷，苟全性命竟成奢望，子女教養困難重重， 台灣居然兵凶戰危，烽火燃眉，經濟低迷，百業蕭條，社會不安，遊民遍地，人口衰退，死比生多，七十年來中華民國軍民努力經營，眼看毀於一旦。原因來自執政黨刻意樹敵、橫挑強鄰，在野黨虛弱無力、拿香跟拜。

政府但知粉飾太平，人民對於當前危機，其實了然於胸，惟如驚弓之鳥，滿懷悲憤，太平日久已不知如何自處，如何儲糧備戰，惶惶然不可終日。台灣美麗寶島，人民勤奮善良，理應風調雨順，國泰民安，曾經是世界經濟奇蹟的國度，哪堪兵連禍結，民窮財盡，溫飽頓成問題？

是以須有仁人志士，化悲憤為力量，登高一呼，喚醒民眾，改弦易轍，撥亂反正，護憲強國，保境安民，敬老尊賢，用壯育青，令兩岸和平，全球交友，經濟繁榮，穩定均富，社會和諧，終結少子，文化燦爛，知書達禮，給人民希望，讓人民的聲音出得來。一切都為家人好，一切都為台灣好，台灣好了兩岸自然好，世界和平繁榮才有希望。

我韋伯韜，自幼在台灣土地孕養，受到完整教育，畢業於台中忠孝國小、台中一中、清華大學，留美碩博士，通過考試，進入政府部門，從事國家主計工作二十多年，其中七年擔任統計局長，參與並見證台灣的黃金歲月，這7年的經濟成長率是12、13、8、9、6、8、，每人GDP從4千美元成長至9千美元，這時1991年的每人GDP是大陸353美元的26倍，而台灣GDP是1843億美元，是大陸4092億美元的45％。

擔任主計長期間，奮力達成空前的連續兩年預算賸餘，厚植國力，為8.2兆的六年國建，立下雄厚財政基礎，亞洲金融風暴期間，鄰近各國哀鴻遍野，禍延後代，成長轉負，匯率腰斬，台灣繼香港、韓國之後，成為金融巨鱷狙擊對象，內閣在農曆年不停會議，推出特別預算，守住新台幣匯率33.5，經濟成長率4.2％，華爾街日報譽為「亞洲最後屹立不搖的燈塔」。歷史巨災九二一震災期間，立即依日本關西地震規模，編列特別預算，撫慰災民，重建災區，成效大家有目共睹。公餘擔任大學教職，指導了碩、博士25名，學術論文4篇，專書13本，熟習數字管理，對於台灣人、地、事、物、帳，優劣長短，瞭如指掌。

現在，我要發揮數字管理專長，發揮54年黨齡、歷任小組長、區常委、市委、中委、中常委的鋼鐵黨人精神，決定振臂而起，拋磚引玉，參選下屆中國國民黨主席，就是要化小愛為大愛，幼吾幼以及人之幼，不獨親其親，不獨子其子，不忍台灣烽火連天，要讓國民黨做得更好、更對得起選民、並對過去的執政缺漏致歉，要讓台灣人民在寶島安居樂業、睡覺安穩，希望大家支持。

我公開宣示，如果當選，自己不支薪水，不參與任何公職選舉，照舊靠教書自食其力養家活口，珍惜感恩知足，我及黨的團隊要是最好的公職輔選團隊，負責統籌人力物力，整合各方意見，推出最佳公職候選人，自我要求黨人大公無私，平等仁愛，清廉勤勉愛民，讓台灣走出困境，步入坦途，與民更始，開啟太平。

(中時新聞網)