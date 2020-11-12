空頭打壓，周三紐約棉花期貨續跌；因美國農業部USDA的月度世界農業供需估算(WASDE)報告中，提高對2020/21美國棉花產量的預測，引發投資者減少持倉，近月合約和打壓市場情緒看跌，且美元兌主要貨幣升至近一周高點，致棉價持續走低；終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)12月棉花期貨跌0.8%，收盤每磅69.28美分；而3月棉花期貨跌0.4%，報每磅71.38美分。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸14060元人民幣，較前一日減少105元人民幣；庫存方面，截至11月10日，ICE登記庫存83423包，與前一日增加4949包。

世界農業供需估算(WASDE)報告顯示，美國2020/21年度棉花產量預估為1,709萬包，原10月預估為1,705萬包；期末庫存預估為720萬包，10月預估為720萬包；2020/21年度棉花年末庫存預估上調至1.0144億包，10月預估為1.0113億包。(商品行情網)

(時報資訊)