美股消息面：

1.新冠肺炎疫苗的好消息有助於重啟經濟的前景，在避險需求降溫下，日圓回弱、美元走升，周三紐約尾盤ICE美元指數上漲0.3%。美元兌日圓上漲0.3%，報105.46日圓。歐元兌美元跌至一周新低，與歐洲公債相比，美國公債殖利率的升勢使美元更具吸引力。尾盤歐元兌美元下跌0.3%，報1.177美元。紐西蘭元站上1年半來新高，因市場削減紐西蘭央行可能採取負利率的押注。

2.受美元走高影響，周三紐約期金收跌14.8美元或0.8%，為每盎司1861.4美元。現貨金收跌0.67%，為每盎司1865.2美元。

3.新冠肺炎疫苗的好消息，使原油需求前景回溫，以及投資人預期美國原油庫存將大幅下滑，周三紐約期油收漲9美分，為每桶41.45美元，盤中最高漲4.1%，升至43.06美元。布蘭特期油收漲0.4%，為每桶43.8美元，盤中一度漲破45美元，為9月初以來首見。

(時報資訊)