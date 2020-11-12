過濾業者旭然(4556)前3季稅後淨利0.29億元、EPS0.69元，分別較去年同期成長37％、33％。旭然稼動率維持高水準，第三季整體毛利率、營業利益率分別達43％、11％，表現皆較去年同期來得好，公司積極調整產品銷售結構，也成為帶動整體獲利結構改善的原因。

以產品營收比重來看，旭然前三季濾殼、濾芯/濾袋等耗材、其他(含UV紫外線殺菌設備)等營收比重分別為22％、61％、17％，與去年同期的24％、66％、10％相較，多元產品線布局對於整體營運產生正面效益，由於半導體產業廠商調高資本資出計畫，加速先進製程、擴廠步伐，且對於廢水回收標準度提高，有助於提升Filtrafine品牌良好競爭優勢及擴大接單契機。

據國際半導體產業協會(SEMI)最新報告指出，半導體晶圓廠投資持續成長，今年12吋晶圓廠投資創歷史新高，較去年同期成長13％，疫情催化全球數位轉型同步推動晶圓廠投資需求，保守預估2020年至2024年至少新增38座12吋晶圓廠/產線，有利旭然營運環境。

(時報資訊)