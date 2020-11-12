搶攻聖誕節商機，85度推出兩款切片蛋糕「白雪波力」、「粉紅安寶」，11/12起全台門市加碼推出限量六萬顆，讓波力安寶陪伴更多的小朋友，帶著滿心的快樂度過2020年的聖誕。

透過劇情教導兒童正確安全知識，學習助人為快樂之本的道理，救援小英雄是許多小朋友心目中的超級偶像，每次商品上市就會引起搶購熱潮，繼九月份推出聯名公仔蛋糕和切片熱賣後，85度緊接推出兩款各三萬顆，濃濃聖誕氣氛的白雪波力和粉紅安寶切片蛋糕，迎戰聖誕檔期。

救援小英雄「白雪波力」切片蛋糕售價75元，頭戴聖誕帽的波力是可食用的巧克力飾片，站在白雪紛飛的巧克力森林世界裡，好看又美味，主體是香甜可口的法式蛋糕加上厚奶香草慕斯，搭配Q軟彈牙的黑糖Q丁和香濃的黑糖醬，標榜吃一口就有滿滿幸福感。

救援小英雄「粉紅安寶」切片蛋糕售價75元，好吃的巧克力飾片安寶同樣也帶著聖誕帽，一旁是粉紅巧克力碎屑搭配軟Q的棉花糖，加上造型巧克力糖果屋，適合甜甜可愛的粉紅安寶，香軟的法式蛋糕加上草莓厚奶慕斯，搭配甜蜜十足的草莓醬與草莓Q丁，吃起來酸酸甜甜，是小朋友的最愛。

(工商 )