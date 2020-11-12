大魯閣（1432）在兩年接續處分高雄草衙道等逐年擴大虧損之後，終結連八年虧損，第三季終於轉盈EPS來到0.01元，大魯閣為了犒賞股東支持，更致贈回饋金廣邀股東一起打球。

在各家百貨貿易第三季紛紛奏捷下，大魯閣除了內需本業持續四個月增長外，且在賣掉草衙道購物中心持股與上海基創部分持股之後，第三季終於轉盈，第三季合併營收8.96億元、EPS為0.01元。

大魯閣實業股東最近陸續收到大魯閣寄出的一封邀請函，提供給每一位股東回饋抵用金，邀請股東到大魯閣旗下的棒壘球打擊場、保齡球、卡丁車、健身房、滑輪場、遊戲愛樂園進行體驗。大魯閣表示，透過『大魯閣集團APP』，提供股東回饋抵用金，可體驗於全國10家大魯閣棒壘球打擊場、4家保齡球館、2間健身房、桃園的大魯閣卡丁車場、16家遊戲愛樂園及台中的打卡熱點ROLLER 186滑輪場。

此外，大魯閣實業淨值已回到10元以上，近期將可恢復信用交易。10月28日臨時股東會也通過以資本公積配發3億元，每股配發4元，11月22日為除息基準日，12月4日為現金股利發放日。

大魯閣實業自108年起積極整理整頓旗下事業體，並透過財務架構的持續調整，目前已逐步完成。經營績效也逐步展現。7月每股盈餘0.093元，8月每股盈餘0.053元， 9月認列賽道樂園處份獲利，單月每股盈餘達0.827元。

(工商 )