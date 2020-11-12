有「擋泥板女神」封號的日本女星酒井法子，曾是紅極一時的玉女明星，未料2009年驚爆染毒後，重創形象和經營多年的演藝事業，如今聲勢已經大不如前，甚至仍遭當地電視台封殺，如今傳出為了賺取生活費的她，似乎有意考慮拍攝全裸寫真集。

酒井法子因吸毒與前夫雙雙被捕後，每年只能靠舉辦生日會和尾牙晚餐秀賺取生活費，由於去年晚餐秀反應熱烈，讓她原定在日本與海外舉辦多場演出，未料受到新冠肺炎衝擊，計畫全面停擺，根據《MEN'S CYZO》報導，昔日寫真集轉做電子版後，創下不錯售量，甚至傳出讓身為粉絲的大陸富豪，向日本出版商提供酒井寫真集版稅，也讓出版商以天價1億日圓，說服她考慮拍攝全裸寫真集。

酒井法子近年力拼洗白，沒想到有次在微博PO文拜年，附上照片寫下「感謝大家去年對我的厚愛，今年也請大家多多關照」，底下竟附上支付寶以及銀聯卡的支付連結，讓網友怒嗆「只要發文就是在乞討」，甚至嘲諷她是「國際乞丐」，雖然事後解釋只是加入付費官方俱樂部的連結，無奈粉絲並不買帳。

雖然2013年曾復出影壇拍攝情慾片《空蟬之森》，更在片中全裸露點上陣，想藉此一搏在演藝圈翻身機會，可惜發行片商無預警宣布破產，讓此片最後胎死腹中。

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(中時新聞網)