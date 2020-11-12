台中男疑違規迴車擦撞變電箱 警釐清案情中 10:172020/11/12 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方指出，兩輛自小客車因發生側撞，又各自撞擊路旁植栽及變電箱，造成張男左腳受傷。（警方提供／陳世宗台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 44歲的林姓男子，於今天凌晨駕駛黑色的自小客車，由黎明路外側車道往南起駛，行駛至南屯區黎明路一段時，左迴車黎明路往北方向時，與22歲張姓男子駕駛的白色自小客車，沿黎明路由北往南直行發生側撞；林男的車子再撞擊路旁植栽樹木，張男的自小客車再撞擊路旁台電變電箱，造成張男左腳受傷。 警方指出，初判林男的自小客車於雙黃線違規迴車，張男的自小客車未依規定駛入來車道；全案依交通事故處理程序，轉交通警察大隊分析研判釐清肇事原因。 (中時 ) #自小客車 #小客車 #客車 #黎明路 #肇事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 監視器沒拍到騎車 被訴酒駕逆轉無罪確定 09:272020/11/12 社會 台大宿舍傳男學生輕生 警消破門來不及搶救 22:452020/11/11 社會 宜蘭鐵工廠凌晨傳火警 幸無人員傷亡 09:332020/11/12 社會 士林嚴重車禍 休旅車急掉頭 撞飛機車騎士無生命跡象 23:082020/11/11 社會 無賴毒梟5／自稱「雲林鄭太吉」其實很孬 小弟爆：被警逮捕只會哭 08:002020/11/11 社會 老翁穿越車水馬龍迷路 警熱心載回家 16:562020/11/11 社會 誰卡衰？女騎士外套反穿飛撞法拉利 維修費出爐恐飆這數字 14:082020/11/11 社會 北港女警下班車禍亡 母哭喊心肝寶貝場面悲 04:092020/11/11 地方新聞 蓬佩奧挺連任 川普大讚第一名 04:092020/11/12 國際大事 西濱大車棧板掉落 2車追撞致回堵後方7車再撞 12:502020/11/11 社會 社會熱門新聞 女同事太誘人？工作室沙發廚房硬上3回 男辯：見妳忍不住 - 社會 24歲中壢乞丐妹GG了 警：再乞討將開罰「見一次罰一次」 - 社會 超跑低價無人標？名車1元起標乏人問津 流標原因曝光 - 社會 女大生肉償房租每月16次 被房東耍著玩跳過週末原因曝光 - 社會 台大期中考周3天內2學生輕生 知名教授PO文：無法相信 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。