44歲的林姓男子，於今天凌晨駕駛黑色的自小客車，由黎明路外側車道往南起駛，行駛至南屯區黎明路一段時，左迴車黎明路往北方向時，與22歲張姓男子駕駛的白色自小客車，沿黎明路由北往南直行發生側撞；林男的車子再撞擊路旁植栽樹木，張男的自小客車再撞擊路旁台電變電箱，造成張男左腳受傷。

警方指出，初判林男的自小客車於雙黃線違規迴車，張男的自小客車未依規定駛入來車道；全案依交通事故處理程序，轉交通警察大隊分析研判釐清肇事原因。

(中時 )