雷霆明星後衛保羅的最新「緋聞」對象，這下子又從湖人換成太陽了！根據《ESPN》記者溫霍斯特12日爆料，雷霆與太陽目前正在努力協商交易保羅的可能性，儘管雷霆不太滿意太陽所提籌碼，不過保羅本人卻對跳槽太陽很有興趣。

「保羅跟太陽正在想辦法搞定這些交易細節的事情，畢竟雷霆已經允許保羅跟雷霆溝通了，通常應該要干預這種事情發生，可是雷霆反而給了保羅應有的許可，」溫霍斯特表示，「我想成功的機會超過5成，我認為保羅很有興趣加盟太陽。」

目前太陽願意拿出盧比歐、烏布雷兩名球員當作交易保羅的籌碼，兩人薪資加起來大約3100萬美元左右，確實可以匹配保羅的薪資，不過太陽暫時不想把今年第10順位選秀權放入這筆交易當中，畢竟他們還想在今年選秀會上挑選新秀。

先前《ESPN》球評帕金斯曾爆料，強調保羅加盟湖人機率高達85％，沒想到現在又殺出太陽，只是最後仍然要看保羅個人意願，就看他想去湖人擔任「老三(畢竟湖人已有詹姆斯與安東尼戴維斯)」地位，或是前往太陽擔任球隊「老大」了。

(中時 )