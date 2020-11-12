中租-KY（5871）董事長陳鳳龍11日獲母校國立成功大學頒發「校友傑出成就獎」，並宣布與成大啟動「大東協實習就業計畫」，產學合作共同培育國際人才。陳鳳龍表示，此計畫每年提供5～10名實習機會，可望為公司培育國際市場生力軍。

中租2013年推行亞太儲備幹部（MA），在台培訓2年及半年海外實習，期滿保證派駐海外，已培育多位優秀國際人才，去年擴展至泰國、鎖定當地知名學府畢業生，以發展東協市場種子人才。今年再新推「大東協實習就業計畫」，鎖定在台求學的東協國家學生。

「大東協實習就業計畫」由中租整合在泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓等5國子公司，提供東南亞國家在台學生寒暑假期間，在台北內湖總部或返鄉至中租境外公司實習機會。透過跨國人才交流，培訓專才及增進學生實務技能，畢業後更可銜接職場就業。

陳鳳龍表示，中租的國際化布局強調在地化經營。與成大產學合作的計畫，有助於擴大與東協國家學子互動，並召募具備英語、東協語言與中文等3語能力的人才，更進一步拓展人才來源、支應企業海外發展。

成大國際處組長李約亨表示，成大與跨國企業產學合作、共同培育新南向國家人才，由中租提供成大東協國家學生在寒假或暑假至中租海外公司實習，期間由中租補助來回機票，並提供當地政府規定實習薪資，並媒合學生完成學位後返國就業的機會。

中租指出，日前已在台北內湖總部試辦「大東協實習就業計畫」，媒合8位東協學生於學期間或暑期，在業務、財務、人資與企畫等單位實習。來自柬埔寨的學生葉康妮表示，計畫提供東南亞學生職場體驗、應用學校所學，更了解國際企業內部運作。

中租1989年於泰國曼谷成立盤銀中租租賃（Bangkok Grand Pacific Lease）及亞洲興業租賃（Asia Sermkij Leasing），2005年在泰國證交所掛牌上市。2007年於越南胡志明市設立仲利國際租賃（Chailease International Leasing），2016年成為當地最大租賃公司。

中租2015年於馬來西亞吉隆坡設立仲利成功融資（Chailease Berjaya Credit），2018年成為第2大中古車融資公司。2017年於柬埔寨首都金邊設立仲利皇家企業租賃（Chailease Royal Leasing），2018年於菲律賓馬尼拉設立仲利成功財務金融（Chailease Berjaya Finance）。

而中租去年於新加坡成立中租國際資豐（Chailease International Financial Services），並與印尼上市集團合設租賃公司PT Chailease Indonesia Finance、由中租持股75％，原規畫今年開業進軍印尼市場，惟籌備進度受疫情影響而延宕，目前預計明年可開業。

(時報資訊)