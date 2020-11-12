明基材(8215)今日與亞洲大學視光學系、馬偕醫護管理專科學校視光學科合作，提供旗下品牌美若康的矽水膠隱形眼鏡產品及專業內容，讓矽水膠隱眼的教育可以深入至第一線專業視光人員養成過程中，攜手傳遞矽水膠隱眼的正確認知與使用習慣，協助培育專業驗光人員。

明基材料與兩校的合作內容，不但包含提供美若康矽水膠隱眼產品，做為驗配課程中的實作教材；更包含教育課程的合作，進一步針對矽水膠隱眼特性與應用、進行理論課程的教授。未來學校專業師生也將協助美若康新品的開發，讓先進矽水膠隱眼的設計、產製、教育透過此次的產學合作，深耕台灣、與世界同步接軌。

明基材董事長陳建志表示，2019年矽水膠隱形眼鏡在全球驗配市占已達65％，期許美若康能往下紮根至教育市場，引導未來的視光驗配人員透過理論與實作更了解矽水膠的特性，在未來職涯中以更全面的專業，協助消費者選配合適的隱形眼鏡、共同守護視力的安全與健康。

亞洲大學校長蔡進發表示，亞大視光創系以來，就與許多企業成為良好的產學夥伴，本次與明基材料旗下品牌美若康合作，透過產業資源共同孕育出更多高專業素質的驗光師，未來更能發揮視光專業照護國人視力健康。馬偕醫護管理專科學校校長陳裕仁指出，馬偕醫護近年在驗光生與驗光師考取率均高於全台平均，透過此次與美若康的合作，可以大幅提升視光科學生在實驗課程中的實務經驗，不但落實本校務實致用教學理念，更可讓雙方在產業與學術領域上共榮成長。

(時報資訊)