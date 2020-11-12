利多消息支撐，周三歐美原油期貨微漲；儘管歐美地區防疫封鎖限制尚未解除，但市場仍對新冠肺炎疫苗抱持期待。據了解，美國製藥廠輝瑞(PFE-US)及德國BioNTech(BNTX-US)共同研發的新冠疫苗，將在本月稍晚申請美國緊急使用授權。

此外，阿爾及利亞能源部長Abdelmadjid Attar公開表示，今年第三季受到歐洲的大規模封城，對工業及交通用油需求量的影響將延續到第四季，因此預計將下修全年需求預估值，並表示產油國聯盟(OPEC+)，可能將目前的每日減產770萬桶之減產計劃延長至2021年，支撐油價續揚；其中美國原油漲幅0.2%，倫敦原油漲幅0.4%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨上漲0.09美元，報每桶41.45美元；12月熱燃油維持平盤，報每加侖1.25美元；12月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.18美元；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨上漲0.19美元，報每桶43.80美元。(商品行情網)

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