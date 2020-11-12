台積電美國存託憑證（ADR）收高3.67%，台積電(2330)今天股價同步走高，早盤開漲6元達463元，市值再度達到12兆元高檔水準。股價距歷史高點466.5元只差3.5元。

費半指數勁揚，台積電ADR收高，終場收在90.88美元，漲3.22美元，漲幅3.67%，換算每股為台幣524元；帶動台積電今天股價走高，早盤達463元，漲6元，漲幅1.3%，市值攀高至12兆元，貢獻大盤指數近60點。

外資周三對台積電轉賣為買，單日買超4286張，本周3個交易日共買超台積電9246張，買超張數相較上周趨緩。

台積電在智慧型手機銷售成長帶動，第4季營收可望達124億至127億美元，若以中間值125.5億美元計，將季增3.4%，可望續創歷史新高，全年營收也將成長3成。

台積電於7月28日曾創下466.5元盤中高點，以收盤指數來看，高點是於10月13日收盤所創的462元。

(時報資訊)