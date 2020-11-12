對於新冠疫苗樂觀者的快速經濟復甦看法，歐洲央行主席拉格德(Lagarde)周三提出示警，並傳達了歐洲央行下一步寬鬆動作。

拉格德在歐洲央行論壇上表示，新進的疫苗消息令人振奮，但在大範圍出現免疫之前，仍須面臨病毒擴散和收緊的管制。「復甦不會是直線的，而是較不穩定的，照疫苗推出速度而出現前進和停止」。

歐洲央行一成員Knot指出，大量的疫苗推出將需要顯著的一段間，意指2021年經濟展望將在一段長時間內持續顛頗。

拉格德周三暗示，央行很可能進一步降低銀行借款成本，以及調整疫情相關的資產購買計畫。「所有選擇都在討論中，包括傳染病緊急購買計畫(PEPP)，以及長期再融資運作(TLTROs)，這些在當前的環境中被證明有效」，「因此它們可能仍為目前貨幣政策調整中主要的工具」。

歐洲央行曾在上個月維持政策利率不變，並暗示今年底將有進一步貨幣刺激。拉格德此番言論表明，不因疫苗試驗的正面進展而改變先前態度。

(時報資訊)