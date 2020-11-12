1.南亞科(2408)：昨突破月線糾結，今早人氣升溫，股價漲近4%、突破60關。
2.台積電(2330)：昨外資、自營商聯手轉買超，加上昨夜ADR漲3.67，今早股價續漲至463.5元。
3.怡利電(2497)：WHUD攻陸添薪，昨獲外資轉買超，今早放量攻漲停22.7元，奪汽車股人氣王。
4.辣椒(4946)：前三季每股虧損1.39元，較去年同期的虧損3.09大幅縮減，早盤股價量增價漲，漲幅一度達9%。
5.揚智(3041)：甩外資連2日賣超，低檔買單敲進，早盤反彈漲逾4%，突破所有短均。
6.愛普(6531)：轉攻高毛利漸入收割期，前3季每股賺3.21元，股價高漲近5%，重返半年線。
7.華通(2313)：美系新機續放量，營運吃補丸，晨盤走揚漲逾2.5%。
8.凱美(2375)：Q3本業獲利創新高，前3季每股賺2.39元，賺贏去年全年，早盤帶量高漲逾6%。
9.曜越(3540)：Q3每股賺3.23元，外資昨回補，早盤漲逾6%，收復短均、月線。
11.奇鋐(3017)：前3季每股賺3.97元，賺贏去年全年，早盤挾量漲逾5%。
12.佳世達(2352)：Q3每股賺1.04元，登12年來單季新高，早盤漲逾3%，觸及前波高點。
13.統一(1216)：前3季獲利180億元，早盤漲逾2%。
14.鮮活-KY(1256)：前3季每股賺18.23元，超車去年全年，早盤漲逾4%，登1年來新高。
15.台揚(2314)：買盤點火，股價連二彈，早盤衝高7%，追平前高25.9元。
16.台通(8011)：前三季每股虧損0.1元，獲外資連2買，股價走揚2%，呈現日K連4紅。
17.冠星-KY(4439)：前三季賺逾1股本，登紡織股每股獲利王，今彈升5%，跳上半年線。
18.智邦(2345)：Q3獲利創次高，晨盤急漲6%，攻克半年線。
19.智易(3596)：前三季每股賺5.8元，早盤挾量衝高8.5%，收復百元及月線。
20.尖點(8021)：Q3獲利創19季新高，繼昨日放量攻頂後，早盤續飆高7.5%，寫3年半高價。
21.雙鴻(3324)：10月營收為11.53億元，年增24.59%，獲投信連5買，今放量揚升3%，衝上天價252元。
(時報資訊)
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