苗栗一名國中少女平時與姑姑、姑丈同住，2018年8月某日遭姑丈好友小陳（化名）半夜闖進屋內，遭強摀嘴巴後拖進儲藏室內性侵得逞，事後小陳裝沒事到家中與姑丈喝酒作客時，她見到對方神情都很緊張、身體一直發抖，經追問下才讓罪刑曝光，法院判小陳8年6月有期徒刑，可上訴。

判決書指出，小陳與該女的姑丈是多年好友，平時就會到對方家中喝酒聊天，對於家中成員作息、門窗上鎖狀況清楚了解，因此他在2018年8月間某日深夜11點許，從沒有上鎖的後門進入屋內，強摀該女嘴巴並拖入1樓儲藏室內，該女因身形、力氣都不敵他，慘遭性侵得逞。

事後該女的姑姑、姑丈發現小陳來家中作客喝酒時，該女舉止神色都相當緊張，還縮在角落一直發抖，追問之下才得知性侵一事，並報警提告。小陳事後辯稱，他每次到訪都是晚上9、10點就離開，否認半夜闖入性侵；辯護律師也稱，一樓儲藏室是木板隔間、隔音很差，該女若遭性侵不可能沒有聲響，不可能沒有驚動到其他人。

法院在勘驗其他事證後，不採信小陳說詞，依侵入住宅對未滿14歲女子強制性交罪，判處有期徒刑8年6月；案經上訴，台中高分院日前將上訴駁回，全案仍可上訴。

(中時新聞網)