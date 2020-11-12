國民黨主席江啟臣痛批，政府用國家機器殺人，關掉人民嘴巴。（資料照，姚志平攝）

國民黨前天發布豬隻顫抖影片，指瘦肉精讓豬隻有許多副作用，農委會主委陳吉仲今天批評國民黨移花接木，呼籲國民黨下架，否則移送法案。對此，國民黨主席江啟臣痛批，政府用國家機器殺人，關掉人民嘴巴，而且這支影片在網路、媒體都播報過，請政府一併提告。至於國民黨有無可能下架影片，江啟臣直言「不可能」。

江啟臣上午率祕書長李乾龍、副祕書長李彥秀等黨務主管，以及中常委、黨籍立委等人，赴國父紀念館參加「總理誕辰155週年暨建黨126週年黨慶獻花致敬儀式」。

詢及農委會主委陳吉仲指控國民黨發布的萊豬影片是移花接木，呼籲國民黨下架該影片，否則將以社會秩序維護法移交警政單位，江啟臣痛批，政府不適宜就算了，也不讓人質疑，這就是標準的用國家機器殺人，讓人民沒有講話的權利。

江啟臣抨擊，今天用瘦肉精殘害人民，還不讓人民叫一聲，恐讓人民產生寒蟬效應，而且這些影片都在網路、媒體播報過，若真的認為不是事實，農委會應該早一點提告播報的媒體。

江啟臣強調，國民黨可以提供相關事證，但最重要的是，蔡政府願不願意出來釋疑，回答為何要開放萊豬、進口萊豬對人體的危害到什麼地步、敢不敢承諾沒有問題，另外，很多鄉親在問為何大陸沒吃萊豬台灣人卻要吃，這什麼政府啊？

江啟臣批評，殘害人民健康還要把人民關起來，殘害人民健康的獨裁政府，要來關捍衛人民健康的人嗎？把我們關起來，台灣人民就健康了嗎？就沒問題嗎？這是負責任政府該有的態度嗎？

江啟臣表示，從此案再次顯現，民進黨一黨獨大，讓人民沒有任何講話的空間，面對人民質疑，也不出來釋疑，這是關掉人民嘴巴、關新聞自由的政府，難道民眾還要繼續忍受嗎？

媒體追問，有無可能下架該影片，江啟臣不假思索地直言「不可能」，關於外界對影片諸多質疑，國民黨都已經清楚說明，美國動保團體Animal Outlook與台灣NGO團體都有使用該影片，路透社更證實屠宰場，若真有問題，也請一併提告他們。

(中時 )