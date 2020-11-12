新北市府為照顧第一線農漁民，每年補貼1400萬元讓50歲以上農漁民免費健檢，但新北市議會民進黨團指出，每年名額僅4000餘人，農、漁民符合資格人數高達5萬名，委外健檢市立聯合醫院只有板橋、三重兩個院區，籲市府逐年增加預算。新北市農業局表示，會依議員建議依實際需要逐年編列，未來將評估擴大受檢醫院數。

新北市議員何博文指出，新北市農漁民長者健康檢査計畫已連續11年辦理補助農漁民長者檢查費用每人約3500元，其中還特別為農漁民長者量身打造，規畫7大項重點檢查項目，包含一般檢查、血液生化分析、醫師理學檢查、肌耐力檢查、營養評估、肺功能檢查、低劑量肺部電腦斷層等來守護農漁民健康，但可直接照顧民眾的政策市府卻無意普及，每年符合資格的農漁民仍不到10％可享受到市府的補助。

何博文認為，目前委外健檢的醫院是由新北市立聯合醫院得標，然市立聯合醫院的院區卻只有板橋和三重院區，對於分布於郊區居多的農漁民實屬不便，在此建議市府對於農漁民健檢的服務據點能有所增加，如此才能提高偏遠農漁民前往健檢的意願。

農業局表示，如此編列是按照往年參與的情況編列，議員的建議很好，會依實際需要逐年編列。另考量本市幅員遼闊，為方便長者可就近受檢，未來將評估擴大受檢醫院數。

(中時 )