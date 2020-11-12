世界衛生大會（WHA）復會，我國未受邀，會議中美日及友邦，目前累計共13國接力為台灣發言，委員會主席竟以與議程無關為由，在友邦發言時2度直接「卡畫面」，引發反彈聲浪。沒想到現又傳出，有網友想在世界衛生組織（WHO）臉書留言有關「Taiwan」字眼，卻顯示留言失敗。對此，台灣基進黨立委陳柏惟在臉書直呼「什麼是言論自由？WHO完美示範」。

陳柏惟今（12）日在臉書PO出兩張臉書截圖，有網友想在WHO留言「Taiwan」、「Taiwan can help」，卻顯示留言失敗。

網友到WHO臉書留言「Taiwan」卻顯示失敗。（圖／摘自陳柏惟臉書）

其他網友表示，「言論審查到這種地步了，連這樣的批評都不行。腐敗還不准網友說」，另有人提供其他方式，若不要有空格「TaiwanCanHelp」，或用全形字型都可以成功留言，也有人直接打中文「台灣」，還有網友貼上台灣國旗的GIF（動圖），甚至有法文、西班牙文版本。

此外，對於WHO秘書處作法，外交部長吳釗燮今（12）日受訪表示遺憾與不滿，也向WHO提出抗議，且全球各地很多人支持台灣參與WHO，共有超過1700位的國會議員力挺，顯然已成為全球共識，未來會持續爭取國際社會的支持。

(中時新聞網)