搶攻暖冬熱飲商機，全球規模最大新鮮現烘連鎖咖啡cama cafe將於11月18日推出全新「摩卡咖啡」、「榛果摩卡咖啡」與「經典巧克力」三款暖心飲品，強調用濃郁香甜的巧克力，搭配新鮮現烘咖啡，調配出甜而不膩暖心又暖胃的幸福飲品。

cama cafe並公佈2020年第三季商品銷售排行榜，依品項分為「現烘咖啡」、「現烘手沖」、「咖啡豆」、「輕食」四大類。現烘咖啡類以經典拿鐵持續奪冠，純鮮奶搭配香氣奔放的濃縮咖啡，乳香淡雅口感厚實，喝完相當有滿足感，是cama cafe一直以來的熱銷冠軍。在手沖咖啡的口味上，消費者青睞來自衣索比亞西南部Sidamo產區的耶加雪菲，以其奔放的檸檬與蘋果酸感、香橙柑橘的清新甜度，為最鮮明的特色。

cama cafe新鮮咖啡豆販售，以獨家義式配方豆奪下冠軍，此義式配方不僅是老饕口中的冠軍，更是2017年亞洲唯一榮獲義大利IIAC咖啡評鑑金獎產品，亦奪下美國Coffee Review咖啡評鑑91分高分，還沒嚐試過的消費者一定要嚐試。餐食點購冠軍則是美墨煙燻牛肉起士帕尼尼，以美式BBQ醬汁，搭配煙燻沙朗牛肉片，清爽點綴新鮮番茄片、美生菜與莫札瑞拉起士熱壓烤製。煙燻醬汁酸甜，牛肉鹹香潤澤，搭配起來味道相當均衡。

(工商 )