雙美（4728）受惠膠原蛋白植入劑銷售業績成長，累計前三季稅後淨利1.36億元，年增19％，EPS達2.5元。10月合併營收6259萬元，也交出年成長164％，創歷史同期新高紀錄佳績。
雙美第三季逆勢在傳統醫美產業的拉貨淡季以及疫情影響物流的挑戰下，單季營收仍有年增11％表現，惟因補徵稅款影響，前三季整體毛利率、營業利益率為80.42％、37.36％，排除一次性補徵稅款共計人民幣約990.17萬元，稀釋EPS約1元後，整體表現依舊亮眼。
展望第四季，雙美表示，受惠後疫情時期報復性醫美消費需求持續釋放，以及整體消費市場雙11、雙12促銷季的消費者購買習慣帶動，將挹注公司營運保持成長態勢。
雙美表示，該公司認證注射醫師新增86位，並與911家大陸醫美診所機構合作，持續不斷提升雙美Sunmax品牌的認知度和美譽度，提高產品在市場上的占有率。
(工商 )
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