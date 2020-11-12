國民黨主席明年改選，前台北縣長周錫瑋、前黨主席朱立倫等人都躍躍欲試，前主計長韋伯韜今天也宣布參選下屆國民黨主席。對此，國民黨主席江啟臣表示，樂見大家出來為黨打拚，國民黨一定要繼續向前走，爭取人民的認同是最大目標。

江啟臣說，他並不知道韋伯韜要出來參選明年黨主席一事，強調國民黨是民主的政黨，大家願意出來為黨打拼，都不是壞事，反而應該樂見大家願意出來為黨打拼努力。

(中時 )