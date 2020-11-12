韋伯韜宣布參選國民黨主席 江啟臣：樂見大家出來為黨打拚 10:342020/11/12 中時 趙婉淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席江啟臣上午率黨務主管、中常委等人，赴國父紀念館紀念總理誕辰。（趙婉淳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席明年改選，前台北縣長周錫瑋、前黨主席朱立倫等人都躍躍欲試，前主計長韋伯韜今天也宣布參選下屆國民黨主席。對此，國民黨主席江啟臣表示，樂見大家出來為黨打拚，國民黨一定要繼續向前走，爭取人民的認同是最大目標。 江啟臣說，他並不知道韋伯韜要出來參選明年黨主席一事，強調國民黨是民主的政黨，大家願意出來為黨打拼，都不是壞事，反而應該樂見大家願意出來為黨打拼努力。 國民黨內戰提前引爆？這研討會獨缺江啟臣 學者曝：他對4個字「非常感冒」 加起來151歲！看到美國「兩個老人」這麼拚 藍議員：國民黨不汗顏嗎？ (中時 ) #黨主席 #國民黨 #國民黨主席 #江啟臣 #參選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前國健署長質問陳吉仲：知情萊豬有副作用卻仍開放？ 16:252020/11/11 政治 台美20日展開經濟對話 經濟部次長允諾將轉達國人對萊豬疑慮 11:362020/11/11 政治 國民黨第1人 他宣布參選黨主席：若當選不支薪 10:042020/11/12 政治 一票500賄選 國民黨鄭雙銓當選無效定讞 04:092020/11/12 地方新聞 6成盼暫緩萊豬 鄭照新：民進黨說你們無腦 叫你吃就給我吞 11:272020/11/11 政治 江啟臣任黨主席首例 中常會親頒華夏獎章給溫玉霞、劉雙全 16:422020/11/11 政治 台美經濟對話 20日登場 經濟部次長率團赴美與次卿柯拉克對談 經長台北同步視訊 04:092020/11/12 財經焦點 國民黨成立橫山民代聯合服務處 04:092020/11/11 地方新聞 政院重開會報 江啟臣：證明拿疫情當停開理由是自欺欺人 09:132020/11/11 政治 國民黨駁「反萊豬=反美」 反嗆難道蔡政府就是反美國家隊？ 10:462020/11/11 政治 政治熱門新聞 美國大選結果有爆炸性發展？網預言：馬上就要換人崩潰了！ - 政治 川普此舉暗示將掀驚人變局 港媒警告：台灣要被丟了！ - 政治 台灣整天幻想自己對川普很重要？前官員一段話讓綠營心都涼了 - 政治 「罷捷」二階最新連署份數出乎意料 20日將送件 - 政治 國民黨第1人 他宣布參選黨主席：若當選不支薪 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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