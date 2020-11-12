馬英九基金會與大陸國台辦日前各自舉辦「馬習會五周年學術研討會」，隔海紀念這個具歷史意義的重大時刻。前新北市市長朱立倫與前副總統吳敦義相偕出席馬辦活動，現場三位都曾任國民黨黨主席，卻獨缺現任黨主席江啟臣。東海大學政治系教授潘兆民直言，這場活動主要在彰顯「九二共識」的成果，江不出席是不想讓黨與九二共識過度連結；江帶領的國民黨對其立場未定，而江更對這4個字相當感冒。

潘兆民接受香港媒體《中評社》專訪，認為國民黨之所以對馬習會研討會態度低調，僅事後透過發布新聞稿方式予以肯定，關鍵在於江啟臣對「九二共識」這4個字非常感冒，而這場活動偏偏是在表彰馬英九主政下，與大陸在認同九二共識前提下，所促成的兩岸和平里程碑；同時，這場活動又被解讀在與大陸遙相呼應，故江選擇缺席以刻意淡化政黨色彩，也避免捲入政治風波。

潘兆民分析，江啟臣的動作顯示了，對於現在的國民黨中央而言，過去藍營的固有優勢是一種「包袱」，包括九二共識以及在兩岸中所扮演的橋梁角色。現在的國民黨團隊並不想被這些包袱所影響，更在決策與方向上有自己的想法。

不僅如此，潘兆民強調，對江啟臣所領導的國民黨組織而言，「九二共識」是非常感冒的4個字。黨內對於九二共識的背景、利弊與衍生出的政治意義各有解讀，相信江至今對九二共識堅持與否都無法定案，故江在此時以不參加研討會方式選擇「不表態」。

潘兆民認為，江啟臣此舉是對九二共識採取「戰略模糊」，兼具權謀打算又有助擴大國民黨支持者光譜，卻難以獲得傳統藍營支持者諒解，甚至可能痛失陸方信任與兩岸溝通優勢；反觀前總統馬英九選在此時舉辦馬習會研討會，一方面是對黨內宣揚個人成就，一方面也是在提醒國內各界九二共識的重要性。

(中時新聞網)