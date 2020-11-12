日本9月機械訂單突然月減4.4%，較原先包括路透社預估只會小減0.7%相比，跌破外界所有眼鏡，也顯示捉摸不定疫情發展，讓企業對經濟前景產生疑慮，進而緊縮資本支出。

日本內閣府(Cabinet Office)最新公布9月機械訂單，未計入船舶以及電力相關業者，較8月還有小增0.2%相比，月減率高達4.4%。日本官員補充，此核心訂單也被企業投入較低資金的電測儀器，與資訊服務給拖累。

一個月前，8月機械訂單數字公布後，市場還滿心期待9月訂單就算減少，也頂多少0.7%而已。但沒想到撲朔迷離疫情變化，讓企業看不清未來6到9個月景氣，因此不敢擴資下訂單。

這份最新數據中，來自政府訂單成長20%最多，其次是製造業成長2%，拜食品與非酒精性飲料所賜，以及非製造業成長3.2%。但是，來自海外訂單卻大大減少16.7%，與8月近50%與7月13.8%成長相比，單子掉的幅度明顯暴增，也表示海外市場對未來前景，不敢樂觀以待。

雖然7到9月這一季，整體機械訂單季增率還有7.8%，所幸未被9月驟降數字給拖累。但日本內閣府在調查過280家，居於第一線製造業者後，悲觀預測下季，也就是10月到12月，機械訂單還會再下滑7.8%。

(時報資訊)