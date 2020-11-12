專業微生物複合肥料製造商全宇-KY(4148)第3季稅後淨利3,453萬元，年增長436%，每股純益0.54元，前3季稅後淨利4,693萬元，每股純益0.73元。全宇今日股價開高後，維持2%左右漲幅。

針對東馬疫情對營收可能產生的影響，全宇表示，東馬下半年度訂單佔比原就較預期低，在西馬廠產能滿載且印尼訂單增長的情況下，第4季仍舊可望淡季不淡。

全宇在11月10日公告，東馬子公司SSHF因有員工接觸新冠肺炎確診患者，接獲衛生局通知，工廠自11月9日停工並進行全面消毒，停工期間將對所有員工進行採檢，採檢呈陰性的員工可隨時回工廠繼續工作。全宇在11月10日公司已完成全面消毒，截至目前為止完成採檢的員工均屬陰性，SSHF並於今日下午收到衛生局通知，工廠自11月12日起可恢復運作。

不過，全宇為了安全起見，已要求所有辦公室人員先行在家上班，自我隔離14天，檢測為陰性的倉庫員工可進倉庫安排庫存出貨，生產部員工則需待檢測陰性同仁達到可支援一條產線人數時再進行復工。

(時報資訊)