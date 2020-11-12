根據美國證券交易委員會（SEC）的文件，在美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）周一宣布試驗結果顯示其新冠狀病毒疫苗防護有效力高達9成時，執行長Albert Bourla於同一日，以平均每股41.94美元出售手中近62%的輝瑞持股。

在輝瑞發布令人鼓舞的疫苖開發進展後，其周一股價跳漲近15%。當日Bourla出售132,508股，相當於逾6成輝瑞持股，總價值將近560萬美元。目前該執行長仍持有81,812股輝瑞股份。

媒體報導，這次出售持股是預先排定之「10b5-1」交易計畫的一部分。這個允許大股東與內部人士於約定時間，進行預定數量股份交易的計畫，於8月19日獲得通過。

輝瑞已發布聲明證實執行長出售公司持股的消息，同時也強調這是原訂交易計畫的一部分。

目前尚不清楚Bourla何時得知疫苗的正面數據，不過，公司另一位高層—輝瑞疫苗研究與開發部門負責人Kathrin Jansen，向《紐約時報》表示，她本人是在周日下午1點得知試驗結果。

(時報資訊)