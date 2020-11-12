傳統、價值類股大漲後獲利了結，科技類股領軍上漲，美股漲跌互見，台股早盤在台積電(2330)開高下，指數再創歷史新高，來到13324.86點，不過，指標逐步進入高檔超買區，加上市場獲利了結賣壓，指數拉回修正，預估今天成交金額降至2100億元左右。

分析師指出，美國大選結束，全球股市一波強勁反彈，台股過高後，難免有降溫的壓力，且美國總統大選後還有驗票消息面干擾。但正進入歐美消費旺季，第3季財報也將在本周結束，電子新機陸續上市銷售可期、金融/塑化人氣可用、搭配政策加持電動車等綠能產業，台股可望維持輪動表現。

昨天指數創高，今天開盤再過高，但整體量能估計連續兩天未能放大突破前高，量價雖然有背離跡象，但從單日成交量明顯突破5、10、月均量來看，加上本周月均量已經出現翻揚，K線也出現11月2日反彈以來最大的紅K棒，預期後續指數若能維持在短期均量之上且量能維持在月均量，整體量價對多方仍是健康，整個趨勢還是多頭走勢，未轉空方前，壓回都是可偏多操作。

(時報資訊)