受惠宅經濟發威，微星(2377)3Q電競筆電、主板、顯卡等出貨暢旺，毛利率、營益率、淨利率三率三升，單季稅後純益達26.14億元，季增24.4%、年增52.58%，創下歷史單季新高，每股純益3.09元，累計前3季每股賺7.06元，已經跑贏去年全年。微星10月營收達138.38億元，月增1.46%、年增17.17%，累計前10月營收達1184.35億元，年增18.13%。

美系外資給予「加碼」評等，目標價給180元。該外資建議投資人逢低累積持股部位，下一次的亮點可能是明年首季的淡季不淡，或是毛利率擴增，都可能推升股價走高。

微星第3季毛利率15.8%，季增1.42個百分點、年增2.46個百分點，營益率7.51%，季增0.77個百分點、年增1.71個百分點；前3季的毛利率14.68%、年增1.3個百分點，營益率6.69%、年增1.41個百分點。

法人指出，雖然受零組件吃緊影響，估第4季微星營運將較第3季小幅下滑，但也意味明年首季可能是個淡季不淡的月份。微星10月份的MB/VGA出貨各別達100~110萬片/70~80萬片，大幅優於市場預期。公司認為11月的MB出貨可望維持月增持平，而VGA則是溫和成長。

該外資也表示，NVIDIA在9月推出新一代RTX 30系列顯卡包含RTX 3090、3080、3070 GPU，且市場需求優於預期，其中RTX3080更是供不應求。然而GPU供貨吃緊，使主機板業者的出貨受到壓抑。

(時報資訊)