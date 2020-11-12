艾爾蘭鮑德溫(Ireland Baldwin)是亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)及金貝辛格(Kimila Ann Basinger)的女兒，有著星二代光環一舉一動引人注意，在社群已經達到64萬人追蹤，時常放送比媽媽金貝辛格還辣的照片在社群，而近期美國大選艾爾蘭鼓勵大家投票，竟將選戰貼當胸貼創造不話題。

艾爾蘭有著知名的明星爸媽，父親亞歷鮑德溫在《周六夜現場》以誇張演出扮美國總統川普、演出《不可能的任務：失控國度》及《不可能的任務：全面瓦解》的局長，母親除了是時尚模特兒外，後來也加入電影演出最耳熟能詳的《愛你九週半》、《007外傳之巡弋飛彈》、《鐵面特警隊》則贏得了第70屆奧斯卡最佳女配角獎、近期作品則是《格雷的五十道陰影》，而艾爾蘭也遺傳了母親好身材，更不令吝嗇在社群PO出超尺度照片，似乎要與母親金貝辛格比美，甚到有些角度與金貝辛格相似度極高，果然基因強大。

艾爾蘭鮑德溫(Ireland Baldwin)對今年美國總統大選比父親還瘋狂，在社群直接上身全裸僅用選戰貼紙當作胸貼，而貼紙上印有I Voted(我投票)及代表各自陣營藍紅色，這貼紙僅能遮點完全遮不住豐滿雙球，主要還是呼籲要大家去投票。

艾爾蘭鮑德溫照片貼社群後，引起粉絲共鳴「衣服穿回去」、「父母一定很驕傲」、「希望投票選對的人」、「大到不相稱」。

(中時新聞網)